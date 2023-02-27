為削減成本 推特傳將再裁員至少一成員工

有知情人士表示，推特將再度裁員至少 200 名員工，約佔該公司總員工數的 10%。在馬斯克 (Elon Musk) 接手推特前，該公司約有 7500 名員工。

有知情人士指出，此次裁員對象主要包含產品經理、機器人學習和網站可靠性的工程師、數據科學家等。此外，負責維護推特營收工具的團隊，也從原先的 30 人裁減至 8 人以下。此輪裁員是特斯拉創辦人馬斯克去年 10 月入主推特後的第 8 輪裁員行動。

值得一說的是，推特在過去幾年內收購的新創公司創辦人也在裁員名單當中，包括 Squad 創辦人 Esther Crawford，以及 Ueno 的創辦人 Haraldur Thorleifsson。Crawford 作為推特藍勾勾收費計畫負責人，也曾被看作是推特最忠心的員工之一。

外媒推估，由於數百家推特廣告商已停止或縮減支出，推特今年 1 月份的每日營收年降 40%，而去年 12 月份的廣告營收年減高達 70%。

馬斯克買下推特以來，已採取嚴厲的措施來削減公司成本，並實施一系列改革，但後續風波不斷。推特因未能支付各種合作夥伴、供應商和員工解聘費用而官司纏身。

推特被私人飛機服務公司 (Private Jet Services Group) 提告，指控其拒絕支付 10 月份的 2 次包機費用，總計 197,725 美元，因未支付其在舊金山辦公室 136,260 美元的租金再度被告。

馬斯克先前表示，他的目標是在今年年底前找到繼任者，來掌舵這家社群媒體公司。「我認為我需要穩定組織，確保其財務狀況良好，產品路線圖清晰。」