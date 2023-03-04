繼大裁員後 亞馬遜第二總部建設喊停

亞馬遜 (AMZN-US) 周五 (3 日) 證實，正在暫停第二總部的施工項目，以適應整體經濟環境的轉變以及人力需求放緩的情況。

總部位於西雅圖的亞馬遜，在 2017 年宣布第二總部的建設計畫，當時有超過 200 個城市參與角逐，希望能爭取這家電商巨頭設址，最終由維吉尼亞州阿靈頓和紐約皇后區的長島市雀屏中選，但敲定計畫後短短不到三個月，便因當地強烈反對而放棄長島市的建設計畫。

亞馬遜此前承諾，2030 年前將向第二總部所在地阿靈頓投資 25 億美元，並創造約 2.5 萬個工作崗位。亞馬遜物業主管 John Schoettler 周五證實停工消息，但也表示，這項承諾依然沒有改變，

亞馬遜發言人說，第二總部首期工程「Met Park」園區預定於 6 月開放使用，將有 8000 名員工進駐，已被喊停的二期工程名為「Penplace」，占地面積為 280 萬平方英尺，包含三棟 22 層樓的辦公大樓和 107 公尺高的螺旋塔建物「Helix」。

Schoettler 透過聲明表示：「我們持續在評估辦公空間計畫，確保這符合我們的業務需求，同時為員工創造良好的體驗。既然 Met Park 足以容納 1.4 萬多名員工，我們決定改變 Penplace 的一些動工作業。」但他沒有說明何時重啟。

消息獲得證實後，亞馬遜 (AMZN-US) 周五仍收漲 3% 至每股 94.90 美元，負責亞馬遜第二總部建設項目的 JBG Smith Properties(JBGS-US) 收跌 5.8%。

亞馬遜 1 月時宣布裁員 1.8 萬人，占員工總數的 6% 左右，裁員多半集中在人資、電商以及零售商店等部門。該公司截至 2022 年底的員工總數約 154 萬人，較 2021 年同期減少 4%，且從去年 3 月底到去年底這段期間，總員工數已減少約 8.1 萬人。

儘管完工開放時間延後，亞馬遜仍計劃繼續推進 Penplace 的其他施工前作業，像是申請許可，阿靈頓郡也在進行相關的公用事業項目。亞馬遜並表示，停工不代表會實施更多裁員。