盤後速報 - 台積電(2330)下週(3月16日)除息2.75元，預估參考價519.25元

台積電(2330-TW)下週(3月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.75元。
以今日(3月9日)收盤價522.00元計算，預估參考價為519.25元，息值合計為2.75元，股息殖利率0.53%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
台積電(2330-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為依客戶之訂單與其提供之產品設計說明，以從事製造與銷售積體電路。以及其他晶圓半導體裝置。提供前述產品之封裝與測試服務、積體電。路之電腦輔助設計技術服務。提供製造光罩及其設計服務。近5日股價下跌0.19%，台灣加權指數上漲1.41%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/03/16
|522.00
|2.74982
|0.53%
|0.0
|2022/12/15
|480.5
|2.75
|0.57%
|0.0
|2022/09/15
|480.0
|2.75
|0.57%
|0.0
|2022/06/16
|509.0
|2.75
|0.54%
|0.0
|2022/03/16
|558.0
|2.75
|0.49%
|0.0
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