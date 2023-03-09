盤後速報 - 光寶科(2301)下週(3月16日)除息3元，預估參考價70.6元

光寶科(2301-TW)下週(3月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

以今日(3月9日)收盤價73.60元計算，預估參考價為70.6元，息值合計為3.0元，股息殖利率4.08%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

光寶科(2301-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦資訊系統及週邊設備之製造加工及買賣業務。多功能事務機、資料儲存設備之製造加工及買賣業務。網路設備、系統設備及其他影像處理設備之製造加工及買賣業務。近5日股價上漲8.38%，台灣加權指數上漲1.41%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/03/16 73.60 3.0 4.08% 0.0
2022/08/16 68.3 1.5 2.2% 0.0
2022/03/18 71.0 2.5 3.52% 0.0
2021/08/16 61.3 2.0 3.26% 0.0
2021/06/29 63.7 3.4 5.34% 0.0

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