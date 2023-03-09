傳產賣壓重、半導體權值股撐盤 台股跌47點收15770點險守5日線

聯準會主席鮑爾赴國會聽證會第二日並未透露升息相關訊息，帶動美股反彈，但市場聚焦週五的非農就業數據，多頭陷入觀望，台股今 (9) 日開高走低，傳產族群湧現賣壓，金融股也走疲，但半導體權值股逆勢走揚，大盤跌勢有限，加權指數終場下跌 47.54 點，收在 15770.66 點，險守 5 日線，成交值 2520.71 億元。

櫃買指數上演半場好戲，終場收平盤 211.83 點，成交值 877.68 億元。上市櫃成交值合計 3398.39 億元。

半導體權值股表現有撐，聯電 (2303-TW) 持續獲得資金點火，一度上漲近 2%，終場漲幅收斂收 52.5 元，台積電 (2330-TW)、瑞昱 (2379-TW)、矽力 * - KY (6415-TW) 等也力守盤上；大立光 (3008-TW)、鴻海 (2317-TW)、國巨 (2327-TW)、台達電 (2308-TW) 等電子指標股均遭到調節。

台股盤中再現九千金盛況，祥碩 (5269-TW) 直奔漲停價 1045 元，譜瑞 - KY(4966-TW) 上演秒填息，一度強漲逾半根停板，可惜終場沒能守住千元，IC 設計相關高價股獲得買盤青睞，包括股王信驊 (5274-TW)、世芯 - KY(3661-TW) 等均漲勢凌厲，但力旺 (3529-TW)、創意 (3443-TW) 尾盤漲幅收斂。

傳產股今天面臨回檔壓力，台塑四寶全面下挫超過 1%，台泥 (1101-TW)、遠東新 (1402-TW)、中鋼 (2002-TW)、亞德客 - KY(1590-TW) 等產業指標股均震盪收黑，不過，貨櫃三雄力守盤上，其中長榮 (2603-TW) 勁揚逾 2%。金融股普遍走疲，富邦金 (2881-TW)、兆豐金 (2886-TW)、永豐金 (2890-TW)、中信金 (2891-TW) 等大型金控股皆跌逾 1%。

面板股今天賣壓沉重，群創 (3481-TW) 股價重摔逾 4%，友達 (2409-TW) 也有 3.9% 的跌幅，彩晶 (6116-TW)、凌巨 (8105-TW)、明基材 (8215-TW)、TPK-KY(3673-TW) 等相關個股均震盪走跌，不過，銘旺科 (2429-TW)、光耀 (3666-TW) 獲買盤敲進連袂亮燈漲停。