【新台股龍捲風】邏輯操盤:從AI到網通、低軌衛星今日漲到高速傳輸，接下來?

VIX-2.45%，美股科技股強，其中又以費半日 KD 最為漂亮，大漲 2.67%，在上揚之際，竟然又講鮑爾【鷹中帶鴿】，似是而非的言論充斥著美股及台股，而今日開高走低，散戶根本不敢買，一買又套牢，演變成主力拉抬特定股票，造成指數小跌 47 點，上市櫃下跌家數卻高達 1300 家以上，漲停卻又有 30 家的【無邏輯格局】? 其實真的無邏輯嗎? 操作面上先前提過就是【防守設好●往上看】避免錯過大波段主流股，目前加權日 KD 周 KD 月 KD 仍黃金交叉，還是多，只是要拉回買！盤勢結構變化快，若您不怕吵，盤中可接獲訊息，可來 TG: https://t.me/imoney168

美費半漲對應到台股的就是半導體，而 NASDAQ 稍弱，TESLA 小破頸線，效應? 所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看 https://www.youtube.com/watch?v=zfjnLXJ9rhc

盤面結構:

先前提到: 長榮航太 (2645-TW) 及龍德造船 (6753-TW) 的題材當然就是與軍工及航太有關，誰將最飆? 雷虎 (8033-TW)、榮剛(5009-TW)、JPP(5284-TW)、寶一(822-TW) 輪流噴出後，今換大隻佬漢翔 (2634-TW) 而一路追蹤的光學的先進光 (3362-TW) 今再過高，佳凌 (4976-TW) 過高震盪，毛玻璃的聯一光 (3441-TW) 落後補漲，而蘋果被高盛調高價格 (6 年來首次) 對誰有利? 想知道的跟 LINE@團隊聯繫 https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

接者持續追蹤

台積電 (2330-TW) 今小漲 1 元收 522 元，預計 2 月和 3 月營收，可能會不太樂觀下，目前仍維持 490 元到 560 元區間震盪看法不變，要再像過去大漲 (370 到 545 的 47%) 有困難度，而台積電只要維持不大跌，中小型個股才有機會

【沒有庫存的】

矽智財持續看好，但操作若看得懂，肯定要高出低進先前提示，我們已先獲利調節，現在就等籌碼便安定再擇機進場

【消化庫存近尾聲的】

先前的面板驅動 IC 到現在的 PMIC: 力智 (6719-TW) 底行確立後，投信站在買方，股價我們買在黃金右腳，從 245 漲到 348 元，如先前所說逢高調節的人，壓回又可留意了，60ma 在 280 元，接近附近又可留意，包含同族群的 PMIC，矽力 (6415-TW)，茂達(6138-TW) 也是一樣，若來到關鍵價格防守區，都可留意

再生晶圓: 中砂 (1560-TW)、昇陽半(8028-TW)，震盪就是機會，矽晶圓: 環球晶(6488-TW)、中美晶(5483-TW) 都漲上來了

電動車概念股: 貿聯 (3665-TW)、華孚(6235-TW)、順德(2351-TW)、台半(5425-TW)、德微(3675-TW)、新唐(4919-TW)，康舒(6282-TW) 震盪就是機會，會輪流飆，而逢高我們有先調節一些，空出的資金，就是來回價差，昨日 TESLA 跌破頸線，今日台股相關概念受到影響，但先前請大家留意的光頡 (3624-TW) 是不是連噴 2 根漲停，有在觀察永誠投顧徐照興分析師文章的人，今日有福了，我們特別申請【寵愛專案】將門檻降低，讓有需要的人來共襄盛舉，可填寫以下表單 https://forms.gle/smLbLAxVkv4tzn7p8

電子紙: 元太 (8069-TW) 回測上升 20MA，振曜 (6143-TW)，晶宏(3141-TW) 震盪可留意

資金流: AI 世芯 (3661-TW)、巨有(8227-TW)、智原(3035-TW)、愛普(6531-TW)、凌群(2453-TW)、中菲(5403-TW)→網通神準(3558-TW)、明泰(3380-TW)、眾達(4977-TW)、昇達科(3491-TW) 到今日的高速傳輸祥碩 (5269-TW)，核二廠 2 號機將除役，儲能中興電(1513-TW)、華城(1519-TW) 過高，大隻佬 東元 (1504-TW) 留意森威能源 (6806-TW) 指標股一檔一檔衝高，沒跟到的人，可跟【被帶動】個股趕緊跟上來！

操作不用變來變去，也不用忽多忽空，隨意轉換標的，文章不會每天貼出，但若您也喜歡【由外而內】，【由上而下】有系統的文章分析，歡迎大家轉貼本文，並加入《徐照興新台股龍捲風》

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本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險