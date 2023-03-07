零日期權激增 小摩：一旦標普500急跌5% 恐重演黑色星期一

摩根大通認為，近期在華爾街風靡的「零日期權」」(0DTE) 交易激增，可能加劇美股波動。「零日期權」指的是在期權到期當日進行交易的期權合約。

小摩周一 (6 日) 的數據顯示，美股期權市場中的零日期權激增，每日名目交易量上升至約 1 兆美元。

摩根大通分析師程鵬 (Peng Cheng, 音譯) 和吳艾瑪 (Emma Wu, 音譯) 在報告中進一步量化了這些衍生品的潛在影響。他們估計，在最悲觀的情況下，零日期權可能會擴大主要美股指數的跌幅，將標普 500 指數盤中 5% 的跌幅進一步擴大至暴跌 25%，將是 1987 年「黑色星期一」以來的最大跌幅。

1987 年 10 月 19 日星期一，標普 500 指數單日暴跌 20.5%，道瓊工業指數指暴跌 22.6%，為許多投資人夢幻般的「黃金 80 年代」畫上句號。

摩根大通指出，當前如果標普 500 指數在 5 分鐘內下跌 5%，就可能再次出現這種情況。急跌走勢將首先引發規模達 305 億美元的零日期權相關交易，再將標普 500 指數的跌幅再擴大 20 個百分點。

小摩還表示，如果標普 500 指數在 5 分鐘內下跌 1% 至 5%，則可能會導致 66 至 142 億美元的部位平倉，相當於指數再多跌 4 至 8.1 個百分點。

分析師們寫道：「在所有假設中，零日期權平倉對市場的影響都超過最初的市場衝擊，凸顯出這種期權的反射性及其對市場穩定造成的潛在風險。」

此外，摩根大通還指出，散戶並不是零日期權交易量增加的主要驅力；散戶約占追踪標普 500 指數的 SPDR S&P 500 ETF Trust 期權交易量的 20%，僅占標普 500 指數每日相關期權交易量的 5% 左右。

事實上，摩根大通上個月就曾警告，這些期權交易的增加正是加劇美股波動性的最大來源之一。在某些情境下，可能引發極端的大規模波動。

當時摩根大通首席市場策略師兼全球研究聯席主管柯蘭諾維奇 (Marko Kolanovic) 認為，零日期權越來越受歡迎，可能造成與 2018 年初同一級別的市場災難：「波動性末日 2.0」(Volmageddon 2.0)。他的模型顯示，一旦市場出現大幅下跌，做市商被迫平倉引爆的危機，零日期權可能在盤中帶來 300 億美元的賣盤規模。