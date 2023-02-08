專家：標普500指數可能再跌30% 經濟衰退恐怕才剛開始

投研機構 Rosenberg Research 創辦人、美林證券前首席經濟學家 David Rosenberg 認為，今年市場投資人恐怕將會經歷更多的痛苦，在美聯準會 (Fed) 最終開始暫停升息或降息前，美股恐怕將從目前下跌多達 30%。

Rosenberg 在接受採訪時表示，經濟衰退才剛剛開始，由於目前 Fed 仍在升息而不是轉向，投資人可能要忍受更長期的不確定性。

Rosenberg 表示，對投資者來說，從好的方面來看，Fed 可能在 2023 年暫停升息甚至可能降息。但從壞的方面來看，在 Fed 最終轉向之前，標準普爾 500 指數可能從當前水平下跌 30%，在接近 2,900 點的地方觸底。

Rosenberg 也建議，在投資人等待政策轉向之際，應將注意力放在防禦性板塊，包含債券、黃金以及高配息股票。

身為華爾街大空頭的查諾斯 (Jim Chanos) 曾說，職涯以來從沒見過如同眼前的熊市，「我從 1980 年就待在華爾街，沒有一次熊市像這次一樣，交易價格是前一次企業獲利高峰的 9 到 14 倍高。」他認為，市場無法克服升息和企業獲利能力下滑這兩大挑戰。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 首席股票策略師 Mike Wilson 認為，市場現在仍然處於熊市的最後階段，標普 500 指數可能會再創新低：「熊市在最後階段總是可能愚弄投資人，總是最棘手的，我們一直高度警惕這種假象。」

他也說道，獲利衰退迫在眉睫。當投資人基調出現轉變，這將進一步支持標普 500 指數創下新低。他預估標普 500 指數在今年年底時恐怕會在約莫 3000 點附近觸底。

券商 Piper Sandler & Co 分析師 Michael Kantrowitz 則是預期，標普 500 指數年底前將下跌至約莫 3225 點。