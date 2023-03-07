摩根大通：若末日期權引爆股災 標普500可能單日崩跌25%

在過去一個月已多次警告「波動性末日 2.0」即將到來的摩根大通，繼續聚焦「零日到期」(0DTE) 期權的潛在災難，他們的預估模型顯示，在極端可怕的情況下，0DTE 期權可能或將標普 500 指數一天內 5% 的跌幅，放大成 25% 的暴跌。

根據摩根大通的數據，這類「末日期權」的每日名義交易量目前已增至約 1 兆美元。

摩根大通分析師 Marko Kolanovic 上個月警告，由於短期期權正在爆炸式增長，在某些情況下，它們可能會引發大規模的波動事件，重演類似 2018 年初股市波動性災難。

在周一的報告中，摩根大通的分析師試圖進一步量化衍生品的潛在影響，估計在極其可怕的情況下，末日期權可能會將標普 500 指數盤中 5% 的跌幅，變成 25% 的暴跌，這意味著跌幅超過 1987 年著名的「黑色星期一」股災，當時標普 500 指數在一天內下跌了 20.5%。

其估算的依據是，如果標普 500 指數在五分鐘內下跌 5%，引發 305 億美元的末日期權相關交易，可能使其跌幅再增加 20 個百分點。

摩根大通分析師表示，如果標普 500 指數在五分鐘內下跌 1% 至 5%，則可能導致平倉 66 億美元至 142 億美元，即進一步下跌 4 至 8.1 個百分點。

摩根大通分析師 Peng Cheng 和 Emma Wu 在報告中寫道，末日期權平倉造成的預估市場影響，將超過所有情況下最初的市場衝擊，這突顯了 0DTE 期權具有的反射性，及其對市場穩定構成的潛在風險。

此外，摩根大通指出，末日期權的這種爆炸性增長，可能主要受到高頻交易員、做市商和短線交易者的推動，而散戶投資者目前並不是 0DTE 期權交易量增長背後的主力。