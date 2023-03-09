盤中速報 - 康舒(6282)急跌-2.17%報40.7元，成交26,428張

康舒(6282-TW)近5分K跌速2.17%，09日10:29報40.7元，成交26,428張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
康舒(6282-TW)近5日股價上漲7.3%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲3.17%。台灣加權指數上漲1.41%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,408 張
- 外資買賣超：-1,904 張
- 投信買賣超：+1,005 張
- 自營商買賣超：-509 張
- 融資增減：+2,445 張
- 融券增減：+263 張
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投組標的成分
40%
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