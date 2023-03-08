盤中速報 - 康舒(6282)急拉2.4%報42.75元，成交21,503張

康舒(6282-TW)近5分K漲速2.4%，08日11:34報42.75元，成交21,503張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
康舒(6282-TW)近5日股價上漲8.55%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲3.74%。台灣加權指數上漲2.28%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+40 張
- 外資買賣超：-451 張
- 投信買賣超：+1,010 張
- 自營商買賣超：-519 張
- 融資增減：+345 張
- 融券增減：+139 張
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原投組報酬率
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投組標的成分
40%
6235
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