盤中速報 - 昇達科(3491)急拉2.49%報164.5元，成交1,876張

昇達科(3491-TW)近5分K漲速2.49%，09日09:09報164.5元，成交1,876張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
昇達科(3491-TW)近5日股價上漲1.94%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲2.71%。櫃買指數上漲2.34%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+310 張
- 外資買賣超：+113 張
- 投信買賣超：+8 張
- 自營商買賣超：+189 張
- 融資增減：+499 張
- 融券增減：-82 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+25.27%
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原投組報酬率
+15.43%
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投組標的成分
40%
3289
20%
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