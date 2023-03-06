〈焦點股〉昇達科3月起業績可望向上 股價滾量漲創5個月新高

微波元件廠昇達科 (3491-TW) 在今 (6) 日市場資金重回電子股同時，股價一度攻上 160.5 元，創 5 個月來新高，成交量較前一交易日增加 100%，股價線型也呈現多頭排列，目前股價支撐在 5 日線 154.8 元。

昇達科 2023 年 2 月營收爲 1.28 億元，月增 10.11%，年增 13.83%，2023 年前 2 月營收爲 2.45 億元，年減 6.13%，依昇達科目前手中掌握的訂單及最新出貨狀況，3 月營收可望再向上竄升，單季營收可望優於去年第四季的 4.11 億元水準。

昇達科在 2 月營收呈現月增及年增的帶動之下，前 2 月營收爲 2.45 億元，加上估算 3 月營收可望達 1.8 億元，2023 年第一季營收可望以 4.25 億元超越 2022 年第四季的 4.11 億元，甚至挑戰 2022 年同期的 4.42 億元。

昇達科看好低軌衛星應用產品市場需求，可望引導出高成長的業績表現。

昇達科 2022 年全年營收 18.38 億元，毛利率 40.86%，年增 3.59 個百分點，累計 2022 年全年稅後純益 2.71 億元，年增 14.52%，每股純益爲 4.36 元。市場估計近日將召開的昇達科董事會可望對去年的股利作出配發約 4 元股利的決議。