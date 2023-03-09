盤中速報 - 台燿(6274)股價大漲至68.1元，漲幅達7.24%

台燿(6274-TW)09日09:26股價上漲4.6元，報68.1元，漲幅7.24%，成交2,986張。

台燿(6274-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為銅箔基板、粘合片、多層壓合板之製造、加工及買賣。

近5日股價上漲8.55%，櫃買指數上漲2.34%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+3,197 張
  • 外資買賣超：+2,743 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+454 張
  • 融資增減：-178 張
  • 融券增減：-14 張

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