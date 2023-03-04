昇達科2月營收回升、3月接單旺 Q1營收可望超越上季表現

微波元件廠昇達科 (3491-TW) 今 (4) 日公布最新營收資訊，2023 年 2 月營收爲 1.28 億元，月增 10.11%，年增 13.83%，2023 年前 2 月營收爲 2.45 億元，年減 6.13%，依昇達科目前手中掌握的訂單及最新出貨狀況，3 月營收可望再向上竄升，單季營收可望優於去年第四季的 4.11 億元水準。

昇達科在 2 月營收呈現月增及年增的帶動之下，前 2 月營收爲 2.45 億元，加上估算 3 月營收可望達 1.8 億元，2023 年第一季營收可望以 4.25 億元超越 2022 年第四季的 4.11 億元，甚至挑戰 2022 年同期的 4.42 億元。

昇達科看好低軌衛星應用產品市場需求，可望引導出高成長的業績表現。

昇達科 2022 年全年營收 18.38 億元，毛利率 40.86%，年增 3.59 個百分點，累計 2022 年全年稅後純益 2.71 億元，年增 14.52%，每股純益爲 4.36 元。市場估計近日將召開的昇達科董事會可望對去年的股利作出配發約 4 元股利的決議。

同時，展望 2023 年，昇達科主管指出，衛星應用產品仍為營收增長最大動能，尤其既有產品隨著各家業者衛星發射量擴增而有持續增長需求外，新通過認證的產品也進入量產、對營收將會帶入新的廣度，尤其是應用於衛星酬載上的微波及毫米波天線端元件已被不只一家客戶所採用，加上與各客戶合作項目仍有多樣持續認證中，都會是支持營收維持高成長的商機來源。