與國家太空中心同步 昇達科由總經理吳東義領軍出席衛星通訊展

微波元件廠昇達科 (3491-TW) 在 2023 年首季營收估將逐月攀升向上，同時，昇達科並將於下周由總經理吳東義領軍出席 3 月 14 日於美國華聖頓特區登場的衛星通訊展，設立獨立的展示攤位參展。

昇達科指出，由於低軌衛星通訊將帶動無人駕駛、無人飛機、物聯網等無線通訊上獲得更廣泛的應用與實現，因此也是我政府所關注且著力扶植的重點產業。而台灣除國家太空中心率領多家業者參與此項盛會外，昇達科也參展。

昇達科表示，昇達科所開發並已獲得認證通過的多款衛星通訊元件也將於展會上展出，預期在展會期間可以吸引衛星產業各業者的目光，進而可以與更廣泛應用需求的潛力客群在展會上進行交流，尤其不論是地面站 (Gateway)、衛星籌載 (Satellite Payload) 以及用戶終端 (User Terminal) 的應用，甚或是在衛星通訊上運用 80GHz 這個毫米波頻段以有效拉高頻寬需求的應用，昇達科都已經有相關產品獲客戶所採用。

根據 Statista 統計，截至 2022 年止，全球營運中衛星共有 6905 顆，較 2021 年增加 2105 顆，其中近 9 成屬於低軌道衛星。低軌道衛星受益於高適應性、低成本、組裝與發射容易、可大量生產、生命週期短等特性，無論是發射數量或市場規模均持續快速成長，根據 Grand View Research 去年調查顯示，2023 年全球衛星產值達 3083 億美元，顯示低軌衛星因火箭發射成本的下降而快速成長，預期未來幾年將因低軌衛星商用發展而一舉掀起全球通訊革命。

昇達科 2023 年 2 月營收爲 1.28 億元，月增 10.11%，年增 13.83%，2023 年前 2 月營收爲 2.45 億元，年減 6.13%，依昇達科目前手中掌握的訂單及最新出貨狀況，3 月營收可望再向上竄升，單季營收可望優於去年第四季的 4.11 億元水準。

昇達科在 2 月營收呈現月增及年增的帶動之下，前 2 月營收爲 2.45 億元，加上估算 3 月營收可望達 1.8 億元，2023 年第一季營收可望以 4.25 億元超越 2022 年第四季的 4.11 億元，甚至挑戰 2022 年同期的 4.42 億元。昇達科看好低軌衛星應用產品市場需求，可望引導出高成長的業績表現。

昇達科 2022 年全年營收 18.38 億元，毛利率 40.86%，年增 3.59 個百分點，累計 2022 年全年稅後純益 2.71 億元，年增 14.52%，每股純益爲 4.36 元。市場估計近日將召開的昇達科董事會可望對去年的股利作出配發約 4 元股利的決議。

昇達科通吃 SpaceX、Telesat、Oneweb、Kuiper 等四大低軌衛星廠訂單，主要產品包含地面站、使用者終端、衛星酬載的天線前端各式元件，低軌衛星相關認證產品項目已超過 20 多款，量產及試產品項持續增加中。