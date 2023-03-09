ITC裁定派樂騰、iFit串流健身設備侵權 應禁止進口美國

美國國際貿易委員會 (ITC) 周三 (8 日) 裁定應禁止進口派樂騰 (PTON-US) 和 iFit 生產的串流健身設備，理由是其已侵害到衛星廣播服務供應商 Dish Network(DISH-US) 的專利權。

Dish Network 與旗下分公司 Sling TV 2021 年向 ITC 提出申訴，指控派樂騰和 iFit 直播健身內容的串流產品，共侵害四項影音串流技術專利，侵權商品包含派樂騰的自行車、跑步機，以及 iFit 的 NordicTrack 健身飛輪和橢圓機。

在進口禁令生效前，拜登政府有 60 天的時間對這項裁定進行審查，待審查期結束後，當事方可就 ITC 的裁定，向負責處理專利糾紛的美國聯邦巡迴上訴法院提出上訴。

針對上述報導，派樂騰、iFit 和 Dish 均未回應置評請求。

Dish 和 Sling 此前在德拉瓦州和德州提出的訴訟，因 ITC 的訴訟案而暫時擱置。Dish 此前還控告 Lululemon(LULU-US) 的 Mirror 健身鏡侵權，但兩家公司上月已就專利糾紛達成和解。

ITC 首席行政法官 Clark Cheney 指出，派樂騰、Lululemon 和 iFit 的串流產品侵害了 Dish 的 Hopper 機上盒相關專利。DIsh 表示，其專利包含自適性串流 (adaptive bitrate streaming) 技術，可允許用戶以較高品質即時傳輸來自世界各地的內容。

根據法律文件，自適性串流技術由 Move Networks 所開發，並在 2012 年被 Dish Network 收購。