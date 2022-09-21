美國航空將在2024年在長程航班新增豪華艙 吸引願付高價的旅客

美國航空 (AAL-US) 周二 (20 日) 為其一些長程航程飛機推出全新豪華艙等，以在旅求需求回升時吸引高薪客戶。

豪華艙將配備平躺座椅和滑動門以保護隱私，將於 2024 年正式推出，這也將代表美國航空旗艦頭等艙的結束。

現在還不知道 2 年後的票價會是多少，但經濟艙和高級艙之間的價格差異很大。例如，從 10 月 18 日出發並在一周後返回的紐約和巴黎之間來回票價，美國標準經濟艙票價為 935 美元，商務艙票價為 5981 美元。

美國航空並未透露客艙改造將花費多少錢。

航空公司正為願意支付更高價格以在機上獲得更舒適座位的旅客增加更多座位。美國主要航空公司高管最近表示，休閒旅客願意花更多錢享受更多高級座位。

多年來，航空公司一直在縮小或逐步淘汰頭等艙，以便能夠適應經過改造的商務艙座位和高級經濟艙。

美國航空表示，到 2026 年，其長程航班的高價座位將成長 45% 以上。

全新的波音 (BA-US) 787-9 客機將擁有 51 間豪華艙套房，以及 32 個高級經濟艙座位。該航空公司還計劃改裝其 777-300ER 客機，以設置 70 間豪華艙套房和 44 間高級經濟艙座位。

美國航空表示，新的空中巴士 A321XLR 將擁有 20 間豪華艙套房和 12 個高級經濟艙座位。