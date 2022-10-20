〈財報〉旅遊需求強勁 美國航空預測第4季出現獲利

美國航空 (AAL-US) 第 3 季獲利為 4.83 億美元，加入競爭對手之列同步預測旅遊需求將具有韌性，因為航空業繼續擺脫對經濟放緩的擔憂。

截至 9 月 30 日當季，即使航班減少近 10%，美國航空營收仍增至創紀錄的 134.6 億美元，較 2019 年成長 13%，這代表即使票價上漲，乘客仍願買單。當季銷售額略高於分析師預期。

CEO 伊索姆 (Robert Isom) 在公布業績後在員工報告中表示，「需求依然強勁，很明顯，客戶繼續重視航空旅遊和疫情後重新彼此聯繫的能力。」

美國航空表示，預計這種強勁動能將持續到假日季結束。預計第 4 季總營收將較疫情之前的三年前成長最多達 13%。它預測本季客運量將較 2019 年下降 5% 至 7%，並預計調整後每股獲利在 50 美分至 70 美分之間。

在公布業績後，該航空公司股價在周四盤前交易上漲了 3%。

根據 Refinitiv 的共識估計，與華爾街預期相比，美國航空第 3 季的表現如下：

●調整後每股獲利 69 美分，高於預期的 56 美分。

●總營收 134.6 億美元，高於預期的 134.2 億美元。

美國航空上周調升對第 3 季營收的預測，推動股價走高。

聯合航空 (UAL-US) 和達美航空 (DAL-US) 也預測由於訂位和票價強勁，將在年底前實現獲利。

隨著消費者繼續搭機，而且大多支付高於 2019 年的費用，航空業的旅遊需求強勁，將一直持續到秋季非旺季。與 3 年前新冠疫情爆發前相比，三大航空公司都自豪於單位營收更高，這股趨勢幫助它們抵消了成本的上漲。