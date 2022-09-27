反對雙方在紐約及波士頓的合作協議 美司法部將美國航空和捷藍航空告上法庭

美國司法部周二 (27 日) 在波士頓出庭，希望取消美國航空 (AAL-US) 和捷藍航空 (JBLU-US) 在美國東北部長達一年半的協議。

兩家航空公司認為，這項協議讓它們更能與大型航空公司競爭。但拜登政府認為，該協議實際上是在合意推高票價。去年 9 月，司法部與 6 個州和哥倫比亞特區的總檢察長一起提起訴訟，要求阻止該合作夥伴關係，該合作夥伴關係在川普執政的最後幾天獲得批准。

反壟斷審判將是對拜登總統司法部的最新考驗，該部的任務是對競爭威脅採取強硬立場。

然而，反壟斷行動遇到了障礙。本月稍早，一名聯邦法官駁回了司法部阻止 UnitedHealth (UNH-US) 收購 Change Healthcare (CHNG-US) 的提議。上周，另一位聯邦法官駁回了司法部阻止美國兩家主要精煉糖廠的合併協議。

針對航空公司聯盟的審判，正逢捷藍航空試圖以 38 億美元收購廉價航空公司 Spirit Airlines (SAVE-US)，以創立美國第五大航空公司之際。該交易可能面臨監管機構的高障礙，但該交易不在這項訴訟中。

捷藍航空總部位於紐約，它被認為是一家廉航，但也提供高階服務，例如其豪華 Mint 艙，並於去年推出從紐約和波士頓飛往倫敦的航班。該航空公司已轉向追尋合作夥伴關係，成為一家潛在的收購標的。

諮詢公司 ICF 的航空分析師恩格爾 (Samuel Engel) 說：「我認為，就這次和 Spirit 合併看到的是管理層認為他們在規模擴大方面面臨挑戰，他們認為有機成長的步伐太慢了。」

航空公司的東北聯盟 (NEA) 允許雙方分享收入、協調航線和出售彼此飛機座位，航空公司表示，這有助於它們在紐約市和波士頓及其周邊擁擠的空域更能與競爭對手如聯合航空 (UAL-US) 和達美航空 (DAL-US) 競爭。

根據 ICF 的數據，美國航空和捷藍航空在服務紐約市的主要機場的離港座位總數中所占比率約為 31%，而聯航占 24%，達美航空占 22%。在波士頓，NEA 的航空公司擁有 45% 的出發座位比率，達美航空為 24% ，聯航為 8%。

司法部在訴訟中指出，該聯盟「將消除美國航空和捷藍航空之間的激烈競爭，從而為往返這些機場的消費者提供更低的票價和更高質量的服務」，「它還將捷藍航空的命運與美國航空的命運緊密相連，削弱捷藍航空在全國市場上與美國航空競爭的動力。」

美國航空和捷藍航空在周六 (24 日) 提交的一份預審簡報中表示，沒有證據證明該聯盟對消費者造成傷害，並且它允許它們在容量有限的機場擴張，而它們在這些機場無法靠自己的力量進行擴張。

預計出席的證人將包括航空公司的高級主管，包括捷藍航空的 CEO 海耶斯 (Robin Hayes)，他是周二出庭的第一位證人。其他航空公司的高管也可以作證。

隨著夏季航班取消和誤點率增加，拜登和其他政府官員對航空公司的態度更趨強硬。

拜登周一 (26 日) 宣布一項新規則草案，要求航空公司和網路旅行社在乘客搜索票價時，向乘客提供座位選擇等附加費用資訊。今年夏天，美國運輸部提出了更嚴格的航班取消或延誤乘客退款規定。