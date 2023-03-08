全球10大熱賣手機 蘋果iPhone橫掃8席成大贏家

市調機構 Counterpoint 週二 (7 日) 發布最新調查報告，2022 年全球前 10 大暢銷智慧型手機排行中，蘋果 iPhone 橫掃 8 席再度成為大贏家。

最新報告指出，2022 年，全球前 10 大智慧型手機銷量佔總銷量的 19%，與 2021 年持平。2022 年前 10 大暢銷智慧型手機中，蘋果拿下 8 席，包括前 3 名。這與 2021 年的排名相似，當時 iPhone 在榜單上佔據 7 席，還囊括前 5 名。

前 10 大暢銷智慧型手機中，蘋果拿下 8 席，包括前 3 名 (圖片： Counterpoint)

蘋果 iPhone 13 在 2022 年奪冠，佔 iPhone 總銷量的 28%，從 2021 年 9 月發布到 2022 年 8 月，iPhone 13 一直表現出色，為全球每月銷量第一的智慧型手機，中國、美國、英國、德國和法國等主要市場最暢銷的智慧型手機。

自去年秋季 iPhone 14 系列發布後，降價進一步推動 iPhone 13 在開發中國家的銷量。

蘋果 iPhone 13 在 2022 年奪冠，成為全球最暢銷的智慧型手機 (圖片：蘋果官網)

iPhone 13 Pro Max 銷量是 iPhone 13 的一半，成為 2022 年第二暢銷的智能手機。

iPhone 14 Pro Max 拿下第三名，這款手機是 2022 年 9 月、10 月和 11 月最暢銷的手機。

排行榜上唯一的其他手機品牌為三星，憑藉 Samsung Galaxy A13 和 Samsung Galaxy A03 拿下其中 2 席，銷售排名分別為第四和第十。

對未來一年的預測，Counterpoint 寫道：「隨著手機品牌專注於清庫存和最佳化，2023 年前 10 大智慧型手機的市占率預測將會提升。」

Counterpoint 還預計手機品牌將在 2023 年持續精簡其產品組合，以最大程度地減少相互蠶食的現象。全球市場上熱銷的智慧型手機機型數量已經從 2021 年的 4,200 多款下降到 2022 年的約 3,600 款。

iPhone 熱銷全球，台積電為主要受惠者 (圖片：AFP)

分析師表示，蘋果 (AAPL-US) 是台積電 (TSM-US) 最大客戶，iPhone 熱銷全球，台積電為主要受惠者。

據台積電財報資料顯示，最大客戶蘋果營收貢獻持續增加，繼 2021 年突破 4000 億元，2022 年進一步突破 5000 億元，達 5296.49 億元，年增 1242 億元，增幅達 30.64%。