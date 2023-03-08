台北新天龍區添商圈活水 忠泰樂生活4月試營運

忠泰集團今 (8) 日宣布，籌備多時的全新型態商場「NOKE 忠泰樂生活」全館 101 個租賃單元幾已全面滿租，囊括多家全台首發、品牌旗艦，將於 4 月下旬試營運，也為被市場稱作「北市新天龍區」的大直商圈再添發展新活力。

據財政部綜所稅申報資料，大直劍南站商圈整體家戶平均年收約 188.8 萬元，不僅較台北市全市平均高出近 80%，也超越天母，是台北新天龍區。

此次 NOKE 忠泰樂生活開在大直商圈，忠泰說明，商場以大型選品店概念為經營方向，邀集眾多風格選品、設計師服飾、天然香氛等品牌，更導入極光冰場、TSUTAYA BOOKSTORE。

其中，店內 Pop up box 空間由 AGI 設計公司，以物件重生宣言 Manifesto: Objects Reborn! 詮釋再生精神，為永續賦予新定義。

而忠泰也導入來自義大利香氛品牌 CULTI 全台首間專門店，以及複合進口選品 belonging SELECT ，囊括 uncrave、être cécile、Modern Weaving、VASIC、FABIO RUSCONI 等歐洲、美國和日本的品牌。

此外，為迎合年輕族群，忠泰引進日本潮流服飾品牌「Visvim」和韓國新銳品牌「AJOBYAJO」等，以及部份歐洲、英國品牌，打造成獨特風格的時尚精品店。