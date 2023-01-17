〈2023百貨展望〉新光三越今年營收目標突破900億大關 看好觀光客回流挹注

新光三越總經理吳昕陽今 (17) 日指出，去 (2022) 年營運破了紀錄，全年營收衝上 886 億元，年增幅達 11.2%，目標今年上看 921 億元，年增近 4%，其中，新據點 Diamond Towers 預計 6 月開出；吳昕陽說，對今年景氣看法「保守但是樂觀」，看到發展機會越來越好，也特別期待觀光客回流。

吳昕陽說明，去年有很多不好的消息充斥，但整體看來內需力道穩定，不敢說最壞時間過去，但是仍樂觀看待未來發展機會，其中，Diamond Towers 因缺工因素延後開出，預料最慢 6 月可開幕，招商已招的差不多。

吳昕陽進一步提到，今年雖保守也看到不少機會，過往國際觀光來客達高峰時，占信義新天地營收比重最高達 8%(從退稅金額計算，不含餐飲)，看好未來觀光客回流後的挹注。

近年新光三越發展數位有成，去年會員數衝上 300 萬人里程碑，年增幅多達 20%，其中， Skm pay 交易額 313 億元，占營收比重已約 35%，顯示會員貢獻度高，今年仍將數位列為發展重點，不僅是電商，將再推出新功能，作為發展實體的重要工具。

另外，提到新光三越集結龐大資源發展的 SKM Park Outlets，SKM Park 副董事長吳昕昌說明，目前 7 成來客是高屏在地客群，不諱言台南三井 Outlet 開出後招商多少受影響，但仍將強化零售布局，精品櫃位會積極找更多廠商加入，今年營收目標設定為 40 億元，年增 30%，後續也不排除開發二期。

而談到新光三越 IPO 的進程，吳昕昌指出，內部有清楚的重新公發、興櫃到上市的規畫，但時間表仍有待董事會討論。

對於各行各業的缺工問題，吳昕陽說，2500 名員工中去年就有 1800 人獲加薪，今年還會再繼續調薪搶人才，平均每年調薪幅度約 3%。