〈2023百貨展望〉環球購物設高標！拚明年業績增15% 會員增50萬名

冠德 (2520-TW) 轉投資環球購物中心今 (28) 日表示，疫情趨緩後下半年業績快速復甦，第四季已年成長 30% 以上，並接近 2019 年的疫前水準，目標明 (2023) 年總業績成長 15%，而會員數力拚從目前的 100 萬名一口氣衝上 150 萬名。

環球購物說明，目前車站型據點、地區大型購物中心如中和店、屏東店均已回到疫情前表現，而機場捷運據點也逐漸復甦中，今年暑期開始隨著內需力大爆發，至第四季業績已年增超過 30%，既有店也成長逾 20%。

其中，餐飲因去年衰退最多，今年的反彈力道更強，平均增幅超過 30%，同時，北部店娛樂業態、服飾類、電影等均明顯復甦。

因此，環球購物認為，在第四季漸回到疫情前的表現後，樂觀設定明年業績增 15%，主要是因有桃園 A19 加入挹注新動能，餐飲持續成長無虞，以及今年低比較基期。

環球購物進一步指出，由於疫情期間會員消費動能仍維持成長，看好會員穩定貢獻，明年將更著墨會員經營，隨著今年底達成 100 萬名會員里程碑，力拚明年再增 50 萬名，屆時會員貢獻營收比重可望從今年的 41-42% 再提升至 45%。

而線上布局雖占營收比重仍相當低，但環球購物說明，線上透過異業結合行銷，帶動會員增加、讓商品選項更豐富，線上每月成長 30-40%，仍處在快速起飛期。