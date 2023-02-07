波音計劃今年裁員約2,000人 主要集中在財務和人力資源部門

美國飛機製造商波音 (BA-US) 週一 (6 日) 表示，預計將在今年裁員約 2,000 人，且主要集中在財務和人力資源部門。

波音預期，將在今年裁減財務部門約 1,500 人，並且在人力資源部門裁減 400 人，約占該部門總人數的 15%。另外，波音也計劃將其中三分之一工作外包給印度諮詢服務公司 Tata Consulting Services。

波音表示，裁員計畫旨在更好地調整資源，以支持當前產品和技術開發。波音負責溝通業務的高級主管 Mike Friedman 也說道，隨著時間推移，部分公司職能變得相當龐大，往往會出現官僚主義或效率低下問題，所以公司正在精簡，以因應相關問題。

波音上月公布的財報顯示，去年第四季虧損 6.63 億美元，原因是供應鏈問題拖累了業績，雖然飛機銷售和交機量反彈推動了營收成長。

該公司商用飛機部門第四季銷售額為 92 億美元，同比成長 94%，交機量激增，但由於異常成本和研發等其他費用，該部門仍出現虧損。

波音先前曾表示，估計到 2025 年至少交付 800 架商用飛機，因屆時每月預計生產 50 架 MAX 飛機和 10 架 787 噴氣式飛機。目前 MAX 飛機的生產速度為每月 31 架，787 飛機則正欲拉高至每月 5 架。

737 MAX 和 787 噴氣式飛機都是波音自由現金流和利潤的關鍵。由於先前危機接踵而來，波音需要撐高自由現金流，以利償還因此欠下的債務。

然而，由於生產延遲、噴氣式飛機交付前景的削減以及其國防業務的虧損不斷增加，投資者一直對波音的目標持懷疑態度。

波音財務長 Brian West 表示：「我們的腳本很簡單，交付飛機、產生現金、償還債務。」