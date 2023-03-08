AI伺服器出貨量看旺 2022-2026年複合成長率達逾1成

AI伺服器出貨量看旺，2022-2026年複合成長率達逾1成。(圖:AFP)
AI伺服器出貨量看旺，2022-2026年複合成長率達逾1成。(圖:AFP)

AI 聊天機器人 ChatGPT 引爆市場熱潮，研調機構集邦 (TrendForce) 今 (8) 日表示，在自駕車、AIoT、邊緣運算等新興應用發展下，許多大型雲端業者開始大量投入 AI 相關設備建置，估截至去年搭載 GPGPU 的 AI 伺服器年出貨量已占整體伺服器比重近 1%，而今年在 ChatBot 相關應用加持下，估出貨量年成長可達 8%，2022-2026 年複合成長率更可望達到 10.8%。

根據集邦統計，2022 年 AI 伺服器採購占比以北美四大雲端業者 Google(GOOG-US)、AWS、Meta(META-US)、微軟 (MSFT-US) 等最多，合計占比達 66.2%，此外，中國近年隨著國產化力道加劇，AI 建置浪潮也增溫，以字節跳動的採購力道最為顯著，年採購占比達 6.2%，其次則依序為騰訊、阿里巴巴、百度，分別達 2.3%、1.5%、1.5%。

觀察各大廠布局情形，微軟就看好 AI 發展前景，大舉投資 OpenAI，今年 2 月更推出自家搜尋引擎 Bing 強化版，其中融合 ChatGPT 技術以及與 OpenAI 合作開發大型語言模型 Prometheus，百度也在 2 月宣布將推出相關服務文心一言 (ERNIE Bot)，規劃初期以獨立軟體呈現，後續則將導入搜尋引擎。

從運算規格來看，集邦表示，ChatGPT 主要以輝達 (NVDA-US) A100 為主，獨家使用微軟 Azure 雲服務資源，若合併其他應用計算，全年微軟 AI 伺服器年需求為 2.5 萬台，百度文心一言則採用輝達 A800，因 A100 被美國商務部限制的替代品，在合併其他應用後，百度 AI 伺服器年需求約為 2000 台。

集邦進一步分析，以 AI 運算所需要的伺服器 GPU 而言，目前以輝達 H100、A100、A800(主要滿足中國需求) 以及超微 MI250、MI250X 系列為主，而輝達、超微伺服器 GPU 占比約 8：2。

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