威盛車載系統亮相 重返北美卡車周

威盛 (2388-TW) 今 (8) 日宣布，今年重返北美卡車周系列活動，展出一系列自家先進智能車載解決方案，持續滲透至各產業。

威盛指出，影像車載資通訊系統需求不斷增長，自家智能車載解決方案可提供靈活且易於安裝的產品，給予車輛和駕駛員即時能見度，憑藉影像與即時數據的整合分析，車隊管理者能改善路線規劃、大幅地減少延誤並防止事故發生。

此外，自家技術與雲端相互結合時，可更輕鬆並主動監控燃油使用量、優化路線和識別供應鏈中的效率不佳等情況。

威盛電子全球行銷副總 Richard Brown 提到，北美卡車展為威盛展示智能車載解決方案的理想平台，相關行業陸續採用影像車載資通訊來處理並簡化車隊管理流程、降低成本並提高安全性，多年來已有效佈署在多種產業領域。

威盛此次在北美卡車展亮相的 Mobile360 M800 影像車載資通訊系統，可運用其 1080p ADAS 和駕駛監控系統攝影鏡頭，以及豐富的連接性與堅固耐用的極精簡設計，適用全球大型車輛和主要運輸產業。

威盛 Mobile360 AI 雙向行車記錄器可憑藉 AI 驅動的車道偏移警示、前方碰撞警告和駕駛安全系統功能，此款精簡型雙向攝影鏡頭裝置，可以使駕駛者防止事故發生，同時利用豐富的車載資通訊處理數據來提高車隊效率。