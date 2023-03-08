移工入境3/15起大鬆綁 可於宿舍自主防疫、不須登錄核備

國內疫情趨緩且穩定可控，為兼顧國內雇主用人需求，勞動部今 (8) 日表示，已報經指揮中心同意，將從 3 月 15 日起鬆綁移工入境自主防疫地點，改以安排 1 人 1 室、獨立衛浴地點為原則，入境移工有症狀才快篩，且結果無需上傳勞動部機場關懷服務網等措施。

勞動部表示，為有利雇主與仲介公司調整安排入境移工作業，本次鬆綁措施自 3 月 15 日實施。配合一站式講習服務，新聘家事移工仍應於入境前 5 日至勞動部網站登錄相關資料，新聘產業移工 (含機構看護工) 則於入境前 3 日登錄接機服務即可，至於重入國移工，可登錄接機服務。

勞動部說明，入境移工可安排於雇主自宅、員工宿舍或旅宿等地點辦理自主防疫並以 1 人 1 室有獨立衛浴環境為原則，但若能於每次使用浴廁後均能適當清潔消毒，則可於不含獨立衛浴設備之個人專用房間自主防疫。此外，自主防疫地點已不須登錄，也不須經縣市政府核備。

針對外界關切移工入境後至自主防疫地點的接送部分，勞動部表示，將鬆綁接送規定，產業 (含機構) 移工及重入國之家事移工入境後可由雇主、仲介人員或其委任的接機人員安排交通工具前往自主防疫地點，新聘家事移工入境後由專人專車接送至一站式講習服務地點。

至於現行規範社福移工於自主防疫期間工作，需每日快篩陰性並上傳部分，勞動部指出，自 3 月 15 日起進一步鬆綁，社福移工有因工作需接觸 65 歲以上、6 歲以下、免疫不全或免疫低下等重症高風險對象情形者，建議雇主協助移工於每日工作前進行快篩。另移工如須隨同被看護者至醫療或長照機構工作，應遵守指揮中心篩檢規定。

勞動部提醒，考量社福移工入境自主防疫地點已放寬，若雇主安排社福移工入境於旅館辦理自主防疫，勞動部補助旅宿費用的 50%，其實施期限至社福移工於 3 月 31 日 (含當日航班表定抵台時間) 入境止，並應至勞動部網站登錄及申請，有意申請的雇主要注意申請期限。