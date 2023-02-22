中國防疫鬆綁點燃經濟復甦火種 亞洲消費類股後市看俏

中國防疫措施鬆綁為消費力道注入強心針，投信看好，在防疫政策放寬、人口紅利、中產階級增加等利多加持，可望有中國點火進一步帶動亞洲消費市場復甦成長。

景順亞洲消費動力基金經理人 Mike Shiao 表示，伴隨通膨降溫、利率穩定，加上中國放棄清零重啟開放，帶動消費力復甦進並刺激消費類股表現，在加上人口年輕化及中產階級不斷擴大，預期將推動亞洲消費回歸正軌。

Mike Shiao 指出，自去年以來，亞洲經濟體重新開放拉抬國內支出，也同時帶動旅遊業強勁反彈，進一步提振投資人情緒，內需儼然已成為亞洲關鍵驅動因子。

Mike Shiao 指出，亞洲人口約占全球總人口 60%，印度、中國的中產階級人口比重預估將在 2030 年達 66%，在人口優勢及中產階級興起，且願意消費也準備消費下，預計亞洲在 2020 到 2030 年占全球消費成長比重將達 50%，領先北美洲 25%、歐洲的 14%、全球其他地區的 11%。

以亞洲國家為例，中國國內支出出現 30% 的年成長，預期非消費必需品族群將成為重新開放的主要受惠者。

滙豐中國 A 股匯聚基金經理人左思軒指出，今年春節期間旅遊和消費恢復速度比預期佳，其中外出旅遊人數已恢復至疫情前近 9 成，旅遊業收入恢復至疫情前 73.1%，另外在交通運輸方面，民航、鐵路、公路旅客運輸量，和去 (2022) 年春節相比，也出現明顯成長。

滙豐投信認為，中國重新開放邊境和經濟，預期將帶動今 (2023) 年經濟快速復甦，在經濟活動加快正常化的腳步下，在需求復甦、儲蓄資金釋出的挹注下，\ 預期中國國內生產總值成長從 2022 年的 3% 反彈成長，預估今年約 5.5%。

展望後市，Mike Shiao 認為，亞洲目前評價便宜，MSCI 亞洲 (日本除外) 目前較 MSCI 美國折價 24%，但多數產業獲利成長前景更出色，在人口眾多和經濟成長迅速的支撐下，亞洲消費需求可望成為投資題材，帶來具吸引力的機會。

