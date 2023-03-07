2月防疫雙險理賠金額低於200億元 業者估4月後理賠壓力可望緩解

讓產險業很痛苦的防疫保單理賠壓力有望趨緩。根據金管會最新統計，2 月防疫雙險 (防疫險、疫苗險) 理賠金額降至 196.92 億元，業者預估，這波防疫險理賠壓力可望在今年 4 月後逐漸進入尾聲。

隨著確診人數增加，讓保險業者去 (2022) 年一整年深陷防疫險理賠泥沼，去年防疫雙險理賠金額超過 2100 億元，今年 1 月因農曆春節確診人數增加，防疫雙險理賠金額合計仍有 220.52 億元。

但根據金管會今 (7) 日公布數據，2 月防疫雙險理賠金額已低於 200 億元，其中一般法定傳染病防疫險理賠件數共 38.25 萬件、理賠金額共 153.8 億元；疫苗險理賠件數 10.07 萬件、理賠金額 43.11 億元。

統計 2 月防疫雙險理賠金額約 196.92 億元，較 1 月的 220.52 億元，月減幅約 1 成，保險業者預估，防疫保單的理賠壓力可望在 4 月後，隨著保單到期，防疫政策改為輕症免通報後，理賠壓力有望減緩。

媒體提問，未來如果實施輕症免通報隔離，到時候防疫保單是否可免理賠？金管會官員對此表示，這部分必須等指揮中心公布相關細節後，才會有進一步的決定。

而巨額理賠金也讓業者面臨增資壓力，根據金管會統計，包括國泰世紀產險、富邦產險、中信產險、和泰產險、新安東京海上產險、兆豐產險等 6 家產險公司向金管會申請增資均已獲核准，合計增資金額共 1044.99 億元。

另外，富邦產險、中信產險、和泰產險、新安東京海上產險、兆豐產險等 5 家產險公司為支應鉅額理賠金也申請短期借短，並已獲金管會核准。