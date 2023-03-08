〈台幣〉亞幣跳水 重貶近2角面臨30.8關卡保衛戰 探逾3個月新低

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾暗示 3 月可能升息 2 碼，帶動美元指數跳升，觸及 3 個月高點，市場資金積極回流美元，新台幣匯率今 (8) 日跟隨亞幣跳水，重貶 1.96 角，貶幅 0.64%，收在 30.79 元，創逾 3 個月以來的收盤新低，面臨 30.8 元關卡保衛戰，台北及元太外匯市場總成交值放大至 21.895 億美元。

新台幣兌美元匯率今天跳空大跌，以 30.7 元貶值開盤後，隨即湧現大量美元買盤，匯價一路走低，下探 30.796 元，重貶 2.02 角，為去年 12 月以來的最低點，台北外匯市場成交值高達 15.02 億美元，元太外匯市場成交值 6.875 億美元。

鮑爾周二赴國會作證時表示，由於近期經濟數據強勁，Fed 升息路徑可能更激進，終點利率可能比決策官員之前預測的還高。鮑爾鷹派談話促使華爾街紛紛提高對終點利率的預測，高盛經濟學家上修至 5.50-5.75%，貝萊德認為可能達到 6%，而且保持在 6% 的時間也會更長。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計顯示，美元指數大漲 1.46%，韓元重摔 1.66%，歐元狂貶 1.36%，日元也重貶 1.28%，新加坡幣貶值 0.75%，人民幣及新台幣約貶 0.63-0.64%，越南盾貶值 0.36%，亞幣全面跳水。

Fed 鷹派升息警報再次響起，美股四大指數全面跳水，台股今天一度挫逾百點，但電子、金融跌勢有限，加上台塑集團、中鋼等傳產股挺身而出，中小型股表現活潑，加權指數尾盤跌幅收斂，下挫 39.69 點，收在 15818.2 點。外資反手提款台股 164 億元，三大法人呈現土洋對作，合計賣超 145.12 億元。