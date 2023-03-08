〈台幣〉Fed鷹聲大作 重貶近2角摜破30.7元關卡 探2個月新低

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾暗示將擴大升息，且終點利率可能高於原先預估，使得熱錢偏向匯出，新台幣兌美元匯率今 (8) 日應聲重挫，摜破 30.7 元關卡，一度貶近 2 角，下探 30.784 元，創 2 個月來新低；台股同步走軟，盤中跌逾 80 點，失守 15800 點。

鮑爾周二赴國會作證時表示，由於近期經濟數據強勁，Fed 升息路徑可能更激進，終點利率可能比決策官員之前預測的還高。鮑爾鷹派談話促使華爾街紛紛提高對終點利率的預測，高盛經濟學家上修至 5.50-5.75%，貝萊德認為可能達到 6%，而且保持在 6% 的時間也會更長。

新台幣兌美元匯率今天以 30.7 元貶值開盤後，市場上湧現大量美元買盤，匯價最低來到 30.784 元，重貶 1.9 角，為今年 1 月初以來的最低點。

亞洲貨幣今天普遍走低，新台幣早盤重挫 0.49%，人民幣貶值 0.29%，韓元貶值 0.22%，日元貶值 0.13%，泰銖同步走軟，而新加坡幣小幅升值 0.03%。

受 Fed 放鷹影響，美股周二全面重挫，道瓊指數大跌 574 點，台股方面，大型權值股普遍壓回，但大立光、南亞科、台塑化等仍有撐，中小型股強勢走高，加權指數午盤前跌點控制在百點之內，最低來到 15775 點，下挫約 82 點。