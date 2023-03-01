高盛下調油價預測 但預計今年底仍將達到100美元

一直堅持看多大宗商品和石油的高盛集團，在最新報告略微下調了油價預期，但並未改變油價今年上看三位數的想法。

高盛在日期為為 2 月 26 日的報告中，預計布蘭特原油第二季平均價格為每桶 90 美元，而之前的預期為每桶 105 美元，但他們仍認為，年底前油價將漲至每桶 100 美元。

高盛策略師表示，中國燃料需求強勁回升，而其他產油國供應趨平，這將推動石油市場在今年下半年出現供應不足，導致 OPEC 在 6 月會議上逆轉其減產決定。

報告稱，假設 OPEC 在下半年將日產量增加 100 萬桶，預計油價將在 12 月前逐步升至每桶 100 美元。然而，如果 OPEC 維持產量政策不變，那麼油價可能會在 12 月達到每桶 107 美元，並在之後繼續走高。

全球最大的獨立石油交易商 Vitol Group 執行長 Russell Hardy 最新受訪時，也表達類似觀點。他指出，今年下半年油價可能達到每桶 90 美元至 100 美元的區間，因為在供應受限的情況下，全球需求預計將達到創紀錄水準。

根據 Hardy 的說法，在柴油、石腦油和液化石油氣（LPG）需求激增的推動下，2023 年全球石油需求，將比 2022 年增加每日 220 萬桶，這將是創紀錄的需求水準。

他說：「現實情況是供應方面沒有太多空間，因此反彈的潛力肯定存在。」

依據美國主要頁岩油運營商先鋒自然資源公司上個月最新說法，他們同樣預計，到今年年底油價將達到 100 美元。

不過，市場上也有不同觀點。摩根大通近日表示，除非重大地緣政治事件再次擾亂市場，否則布蘭特原油價格預計不會在 2023 年達到每桶 100 美元。他們指出，俄羅斯原油產量預計將在 6 月份恢復，而高油價將阻止美國回購原油以補充戰略石油儲備 (SPR)。