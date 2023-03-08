〈房產〉去年新成屋成交只占房市交易10.5% 創歷史新低

依內政部統計顯示，去 (2022) 年全台屋齡 5 年以下新成屋買賣移轉共計 1.52 萬筆，僅占住宅買賣 14.4 萬筆的 10.5%，等於每 10 位買方僅一人買新成屋，創下 2009 年有統計數據以來的歷史新低；而和 2009 年新成屋交易 9.12 萬戶、占比 35.6% 相比，13 年來已大幅減少 7.5 萬戶、占比下降 25 個百分點。

東森房屋研究中心經理葉沛堯指出，高漲的房價是導致新成屋買氣走低的「元兇」，而在目前政府打 炒房、薪水緩漲、房市趨冷的環境下，預期未來新成屋交易佔比可能繼續下降。

葉沛堯進一步指出，觀察歷年新成屋買賣移轉筆數發現，新成屋交易佔比已經連續六年下降，而這六年正是台灣房市極速升溫的階段。近幾年受全球 QE、通貨膨脹、缺工少料等因素影響，全台房價飆漲，新建案價格更屢創新高，而薪水的漲幅卻明顯追不上房價的腳步，在高昂的房價面前，普通購屋民眾只好把目光投向房價相對親民、入手門檻相對較低的中古屋市場。

另外，房地合一稅 2.0 於 2021 年上路，購屋未滿五年出售將被課以重稅，也在一定程度上導致新成屋交易量的下滑。

展望新成屋市場後市，葉沛堯表示，自去年開始，全台房市快速降溫，市場觀望氣氛濃厚，加上平均地權條例修正案已三讀通過，本次修法對預售屋和新成屋的換約轉售祭出嚴格限制，使民眾購買此類產品的意願大幅降低，因此，研判未來市場買氣將持續向中古屋市場挹注，今年新成屋交易占比恐繼續走低，甚至不排除跌到 10% 以下可能。

葉沛堯並表示，新推案仍在如火如荼地興建，但買氣卻日漸降溫，未來新增供給將成台灣房市的一大隱性風險，購屋民眾不得不慎。根據內政部統計，2022 年住宅類核發建照宅數超過 18 萬宅，為自 1991 年有統計數據以來的史上第四高，且超過八成都集中在七大主要都會區內；且在目前都會區房市並且普遍已出現供過於求的狀況。