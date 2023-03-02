〈房產〉桃園及新北房市交易略回溫 住展風向球2月燈號守住綠燈

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，2023 年 2 月分數 42.1 分，分數較 1 月減少 0.6 分，對應燈號維持綠燈；與去年同期相比，分數減少 2.5 分。風向球六大指標呈現「二升、一平、三降」。

調查顯示，2 月北部房市中來客組數、成交組數分數上升，議價率分數持平，預售推案量、新成屋戶數、待售建案個數分數下滑。

住展企研室經理成采錡表示，由於業者多集中火力銷售已進場建案，並對新案採取緩慢籌備、低調潛銷的「龜式推案法」，近一個月新公開建案仍不多；所幸缺少新案聚集人氣，不影響線上建案的銷售表現，今年 2 月風向球的成交組數分數為 2022 年 8 月以來最高。

成采錡表示，平均成交組數成長幅度較來客組數小，是因為多數賞屋民眾「詢價不出價」，擺明態度等降價，但多數業者仍不願在成交單價上讓步，於是市面上越來越多建案推出包括簽約送家電、六位數獎金等「技術性讓利」方案，期待以此拉抬成交量；不過盤點近期北台灣銷售表現突出的建案，「相對低價」依然是讓消費者不再踱步觀望，決定出手購屋的最有利建案條件。

今年 2 月北台灣預售屋推案量僅約 350 億元，較 1 月減少 35.7%。

2023 年 2 月北台灣預售屋單一案量逾 15 億元以上的指標案有新北市三重「潤泰左岸生活」、中和「欣聯和心」、土城「合謙上謙城」、林口「長耀加」及「立軒天玥」；桃園市龜山「富來舞綻」、桃園「名嘉極境」、八德「益騏豐盛之城」；新竹縣竹北「星光」、湖口「和峻沐光」、新埔「夏目漱石 - 雲岫」等。

同時，2023 年 2 月北台灣完工釋出的新成屋戶數僅 50 多戶，且無單一案量達 15 億元以上的指標建案。

儘管新案延遲進場，2 月線上待售的住宅建案數量，仍因建案銷售期拉長而增加，達 1,117 個。平均議價率則變化不大，較 1 月減少 0.16 個百分點，約 10.75%，對應指標分數持平。

調查顯示，在大案領軍下，新北、桃園房市稍微回溫，市場表現優於去年底水準；228 連假期間，總銷百億且處於強銷期的指標個案，單週來人量多能達 50 組。但幾家歡樂幾家愁，台北因高單、高總價產品的目標客群還在觀望，整體市況仍低迷。