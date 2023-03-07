〈房產〉北市西門町10處店面動工中 將迎疫後最大開店潮

根據觀光局統計，今年 1 月來台旅客已從 2022 年 1 月的 7639 人次，大幅復甦到 25.5 萬人次，雖仍遠不及疫情前 1 月份的 80 餘萬人次，但仍可看到觀光產業景氣已從谷底復甦，而國內指標國際觀光商圈西門町，店面也迎來一波開店潮，目前至少就有 10 處店面趕工中，卡位觀光復甦商機。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然現在還看不到西門町往日每坪 1.5-2 萬的店面租金盛況，但西門町商圈隨疫情穩定後，內需復甦且國際觀光客人次也逐漸增加，國際熱門觀光城市都在迎接疫後的觀光人氣，香港甚至提供 50 萬張免費飛機票吸引觀光客，從統計數據來看，來台旅客人次最多的亞洲地區，1 月已復甦到疫情前的 1/4，復甦跡象顯著。

根據觀光局歷年一月的來台人次統計，疫情前 2017~2020 年都超過 80 萬人次，2022 年 1 月疫情觀光雪崩，僅剩下 7639 人次，今年疫情穩定與國境開放後，回升到 25.5 萬人次，人次佔比最高的亞洲觀光客，也可望在政府開放恢復港澳自由行後，進一步回溫。

觀察西門町的租金實價狀況，2020、2018 年各有一筆單坪兩萬的租金紀錄，2014~2020 總計也有 5 筆每坪 1.5 萬~ 2 萬元的實價租金，但近半年西門町租金單坪 5000 元以上實價揭露有 5 筆，最高的是包括峨嵋街月租 25 萬，單坪租金 8783 元。

信義全球資產商仲部主任林廷宇指出，台北市西門町店面今年以來詢問度甚高，熱度是近 2 年最熱的時候，且商圈內的店家在這波不景氣也經過一波洗牌，像是夾娃娃機店大舉退出，但近期大頭貼店家變多，且受惠疫情復甦，伴手禮店從去年 11 月就重新進場開店，店家除了看好商機外，大幅修正過後的店租也是吸引店家進駐的誘因之一，現在區域內仍有些空置狀況，但租金已有谷底反彈跡象，現在出現租客想租 5 年，但房東只願意租 2 年的狀況。



