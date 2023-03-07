美銀執行長：美國經濟估第三季陷入技術性衰退

美國銀行執行長 Brian Moynihan 週二 (7 日) 表示，美國經濟預估將會在第三季陷入技術性衰退，將連續三個季度負成長，他也預期聯準會 (Fed) 將在明年第二季開始降息。

Moynihan 在一場金融評論商業峰會上表示：「我們基本預估美國經濟衰退將會從今年第三季開始，並持續至 2024 年第一季。」

不過，Moynihan 認為，美國將面臨輕微衰退，並且歸因於企業或商業領域放緩，而不是消費者領域放緩。該行預估，美國經濟季度萎縮幅度為 0.5% 至 1% 之間。

Moynihan 說道：「整體來看，這是一次非常輕微衰退。我認為不會看到嚴重衰退。」此外，他也表示，這將更像是一場技術性衰退，而不是經濟嚴重下滑。

另外，Moynihan 也表示，美國預期將在 2024 年第二季開始降息。該行預料 Fed 在 3、5 月採類似升息舉措後，6 月將再次升息 1 碼，終點利率為 5.25%-5.55% 。

Moynihan 上月就曾警告，市場應該要為美國債務違約和經濟衰退做好準備，企業獲利恐將因此受到拖累。

美銀分析師 Michael Hartnett 則是表示，如果經濟成長在下半年崩潰，美股投資人將面臨殘酷的下跌。風險在於通膨在未來幾個月再次加劇，美國經濟上半年保持彈性後，下半年恐面臨更嚴重衰退。

摩根大通策略師 Marko Kolanovic 也表示，經濟衰退最終將是必要的，才能使通膨將回到央行的目標。有鑑於估值過高和利率維持在高點，市場潛在上行空間可能「相當有限」。