末日博士：一場「完美風暴」正在醞釀 衰退、通膨、債務危機將衝擊市場

2008 年曾準確預測金融海嘯的「末日博士」羅比尼 (Nouriel Roubini) 表示，今年一場「完美風暴」正在醞釀當中，市場將面臨經濟衰退、債務危機及通膨失控衝擊。

近幾個月來，羅比尼一直在警告全球可能正面臨前所未有的長達 10 年停滯通膨型債務危機，即 1970 年代式的停滯性通膨與 2008 年式的債務危機合流。羅比尼週四 (2 日) 說：「我確信今年會出現停滯性通膨危機。」

由於目前通膨率仍維持在 6.4%，羅比尼估計美聯準會 (Fed) 需要將利率提高到「遠高於」6%，才能使通膨率回落至 2% 的目標。

但是，羅比尼也表示，這可能會引發嚴重經濟衰退、股市崩盤及債務違約激增，讓 Fed 別無選擇，只能放棄對抗通膨，讓物價失控。無論如何，結果將是嚴重衰退，隨之而來的是更多債務和通膨問題。

羅比尼說道：「我們現在正面臨完美風暴：通貨膨脹、停滯性通膨、衰退和潛在的債務危機。」儘管市場不少人士認為美國今年有望避免經濟衰退，但他仍然對經濟持極度悲觀態度。

此外，針對美股今年初的反彈，羅比尼認為，隨著投資人與極端總經環境作鬥爭，美股可能再下跌 30%。

他先前就建議投資人不要太偏重股票，多持有現金。雖然現金價值會被通膨侵蝕，但仍強過可能跌個 10%、20% 甚至 30% 的股票和其他資產。固定收益方面，建議遠離長天期公債，增加短期公債或抗通膨債 (TIPS)。