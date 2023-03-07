美前財長：美國經濟可能未來幾個月內遭遇困境 衰退風險仍大

美國前財政部長桑默斯 (Lawrence Summers) 週一 (6 日) 警告表示，儘管美國經濟仍然強勁，但突然陷入衰退的風險仍然很大，並有可能在幾個月內遭遇困境。

桑默斯在採訪時表示，他預計 Fed 將不得不將基準利率上調至高於預期的水準，從目前的 4.5% 至 4.75% 升至 5.5%，但有鑑於經濟的不確定性，利率若是達到 6%，他也不會感到驚訝。從經驗來看，為對抗通膨而持續升息，很快將引發經濟衰退。

「降低通膨的過程將在某個階段導致經濟衰退，過去幾乎都是這樣。經濟可能會在幾個月內陷入困境。」桑默斯說。

桑默斯先日前就曾表示，美國經濟存在突然放緩的風險，看到聯準會多位官員的談話似乎完全排除 3 月升息 2 碼的可能性，感到非常失望。希望聯準會官員能夠引導市場對 3 月升息 2 碼抱持開放態度。

桑默斯表示，即使 Fed 實施整整一年的緊縮政策，似乎也沒有對價格壓力產生太大影響，他預期決策官員面臨採取更多行動的危險，也就是說，Fed 可能會非常用力踩下剎車。

去年 3 月以來，Fed 已連續八度升息，將借貸成本推至 2007 年以來最高水平，但近期一連串穩定數據凸顯出經濟的韌性。

目前市場不排除聯準會 2 月決定將升息速度放慢至 1 碼後，重返 2 碼幅度的可能性。CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員預期 3 月份升息 1 碼的機率達 72.3%。而調升 2 碼的押注升至 27.7%，比起 1 週前的 24% 有所上升。