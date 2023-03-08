5G普及率雖低 電信業高層仍看好2030年推出6G

2023 年世界行動通訊大會 (Mobile World Congress, MWC) 上周在西班牙巴塞隆納舉行，全球電信業者紛紛針對 6G 這項熱門技術發表看法，即使 5G 普及率仍低，一些大型電信和科技公司高層認為，下一代 6G 行動通訊網路仍將在 2030 年推出。

包含 Nokia 執行長 Pekka Lundmark、英特爾網路和邊緣事業高級副總 Nick McKeown 在內等多位企業高層均是其中一員。McKeown 上周受訪時表示，技術標準的制定作業正在進行中，預估會在 2030 年推出。

英國電信 (BT) 技術長表示，下一代行動網路通常會在奧運舉辦前後發布，他認為 6G 將在 2032 年澳洲布里斯本奧運前後推出。

市調公司 Strategy Analytics 執行董事 Neil Mawston 則預估，首款支援 6G 的智慧手機將在 2029 年推出。

不過，企業高層也警告，不應該過度炒作 6G 技術，以免混淆消費者。SK Telecom 開發長 Ha Min Yong 上周表示：「我們還沒完成 5G 部署，我認為時機還不夠成熟到可以認真談論 6G。」

儘管中國、南韓和美國的行動通訊業者陸續從 2019 年開始推出 5G，但直到現在滲透率依舊很低。Strategy Analytics 數據顯示，現今全球只有七分之一的人口使用 5G 智慧手機。

除了作為下載速度更快的消費產品外，5G 也被業界定位為可支援無人駕駛或空中計程車等新興技術的網絡，因為相較於 4G，5G 的延遲時間更低，雖然電信業者大手筆砸數千億美元投資 5G 後，成果並不顯著，但有分析師認為，5G 的變現潛力可能即將釋放。

CCS Insight 網路基礎設施主管 Richard Webb 便說：「在已部署 5G 的多數國家 / 地區 (包含正在快速建設 5G 網路的印度) 中，5G 的採用率正在快速提升。消費者用戶只是衡量採用率的其中一項指標，企業市場和工業部門具有很大的潛能。」