〈房產〉2月房租指數連19個月創新高 將刺激購買耐久財信心升高

主計總處公佈 2 月消費者物價指數，總指數 104.07，雖比 1 月的 104.71 略降，但仍是單月史上次高，且年增率依然在 2% 以上，達 2.43%；當中的房租類指數，更是連續 19 個月上漲，2 月已來到 103.13，持續改寫歷史新高。此一現象將刺激購買耐久財信心的升高

進一步觀察各區域的房租上漲狀況，2 月除東部外，北中南的年增率都在 2% 以上，其中又以南部年增 2.93% 最高，且南部地區已連續 9 個月的年增率超過 2%，顯示近期租金有感加壓。

根據主計處最新公布 CPI 指數顯示，全台住宅租金指數；再創新高，且過去 8 個月房租年增率都超過 2%，住宅房租指數漲幅是過去 10 年來最大的時候；官方資料還顯示，月平均消費 8 萬元的家庭，今年前 2 月每月居住類（包含房租、住宅維修費、家庭用品、家庭管理費用、水電燃氣）成本就增加 470 元。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去 100 個月住宅租金指數年增率都不到 2%，不過長期趨勢租金仍是穩定增加。但最近 8 個月的住宅租金漲勢加快，年增率已經連續 8 個月成長達 2% 以上，近期房價止漲跡象顯著，呈現房價不漲但房租趨勢仍緩漲。

官方統計顯示，今年 2 月住宅租金指數為 103.13，年增 2.36%。進一步以平均每月消費支出約 8 萬元規模之家庭為例，就 1-2 月 CPI 年增 2.74％而言，購買相同品質與數量的商品及服務情況下，每戶家庭平均支出會較上年同期增 2192 元；另外，前兩月居住類的 CPI 年增率達 2.46%，平均月消費 8 萬規模的家庭，居住類的支出則多出 470 元。

雖然租金長期上漲趨勢仍未改變，政府積極提出租金補貼政策協助年輕人降低購屋負擔，去年提出 300 億元租金補貼政策，核定戶數由 2019 年的 6 萬戶成長到 27.7 萬戶，今年更精進提出包含隨到隨辦、舊戶直接延續補貼免重新申請、新申請戶之租約免附房東身分證字號；並放寬房屋的適用範圍，且擴大到 18 歲以上的租屋族皆可適用。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，與中北部相比，南部地區過去的房價、租金基期都比較低，但近年隨著房價上漲，在反映投報率的情況下，租金也跟著拉高；且近年南部科學園區蓬勃發展，產業投資興旺，區域的就業機會及民眾所得雙雙增加，連帶為南部的租賃市場加溫，加上去年升息、囤房稅加壓，讓不少房東將成本轉嫁到租客身上，一而再再而三地推升租金行情，使近期南部的租金漲幅較中北部鮮明。

面對房租不斷上漲，不少民眾都浮現了自己買房子的念頭，根據台灣房屋和國立中央大學台灣經濟發展研究中心的消費者信心指數 (CCI) 2 月份最新調查，六項指標中，以「未來半年購買耐久性財貨時機」的信心指數增加最多，2 月份 108.05 點，足足比從 1 月的 100.6 點上升了 7.45 點；其中，「購買房地產時機」指標部分，2 月調查結果為 102.8 點，也比 1 月增加 1.8 點。

張旭嵐指出，雖然去年起升息增加了購屋負擔，不過由於升息是國際趨勢，且台灣目前仍處於相對低利的大環境，加上房地產具有抗通膨特性，因此民眾對購屋保值的資產規劃，依然具有相當程度的信心。受平均地權條例修法影響，去年第四季起房市進入冷靜期，目前市場呈現量縮價平，買方伺機而動，若賣方心態調整，願意稍微讓利者多能順利成交，且隨著修法底定上路，觀望氣氛逐漸散去，下半年成屋交易可望更加熱絡。