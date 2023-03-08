盤中速報 - 光頡(3624)急拉2.94%報63.2元，成交4,337張

光頡(3624-TW)近5分K漲速2.94%，08日09:53報63.2元，成交4,337張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

光頡(3624-TW)近5日股價上漲4.33%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲2.43%。櫃買指數上漲2.56%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+937 張
  • 外資買賣超：+832 張
  • 投信買賣超：-21 張
  • 自營商買賣超：+126 張
  • 融資增減：-497 張
  • 融券增減：-189 張

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