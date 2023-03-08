盤中速報 - 光頡(3624)急拉2.94%報63.2元，成交4,337張

光頡(3624-TW)近5分K漲速2.94%，08日09:53報63.2元，成交4,337張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
光頡(3624-TW)近5日股價上漲4.33%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲2.43%。櫃買指數上漲2.56%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+937 張
- 外資買賣超：+832 張
- 投信買賣超：-21 張
- 自營商買賣超：+126 張
- 融資增減：-497 張
- 融券增減：-189 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+12.02%
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原投組報酬率
+5.31%
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投組標的成分
40%
6235
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20%
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