盤中速報 - 光頡(3624)急跌-2.45%報55.9元，成交541張

光頡(3624-TW)近5分K跌速2.45%，01日09:16報55.9元，成交541張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

光頡(3624-TW)近5日股價上漲1.38%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲2.46%。櫃買指數上漲2.32%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,125 張
  • 外資買賣超：+229 張
  • 投信買賣超：+1,028 張
  • 自營商買賣超：-132 張
  • 融資增減：-1,544 張
  • 融券增減：-290 張

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