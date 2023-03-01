盤中速報 - 光頡(3624)急跌-2.45%報55.9元，成交541張

光頡(3624-TW)近5分K跌速2.45%，01日09:16報55.9元，成交541張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
光頡(3624-TW)近5日股價上漲1.38%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲2.46%。櫃買指數上漲2.32%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,125 張
- 外資買賣超：+229 張
- 投信買賣超：+1,028 張
- 自營商買賣超：-132 張
- 融資增減：-1,544 張
- 融券增減：-290 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+10.63%
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原投組報酬率
+5.30%
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投組標的成分
40%
8996
20%
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20%
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