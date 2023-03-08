中國金融監管體系重塑 不再保留銀保監會 組建國家金融監督管理總局

中國「一行兩會」金融監管格局形成五年後，中國政府再度拉開機構改革帷幕，這次不再保留銀保監會，並組建國家金融監督管理總局，重塑金融監管體系。

據《第一財經》報導，備受各界關注的《國務院關於提請審議國務院機構改革方案的議案》周二（7 日）出爐，改革內容包括中國將組建國家金融監督管理總局、深化地方金融監管體制改革、證監會調整為國務院直屬機構、統籌推進中國人民銀行分支機構改革、完善國有金融資本管理體制、加強金融管理部門工作人員統一規範管理。

具體來看，《改革方案》顯示，由國家金融監督管理總局統一負責除證券業之外的金融業監管，強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管，統籌金融消費者權益保護，加強風險管理和防範處置，依法查處違法違規行為，是國務院直屬機構。

與此同時，政府把央行對金融控股公司等金融集團的日常監管職責、有關金融消費者保護職責，以及證監會的投資者保護職責，劃入國家金融監督管理總局。

上海金融與發展實驗室主任曾剛表示：「金融控股原來歸人民銀行監管，現在移交給國家金融監督管理總局。這意味著，不管是以金融主體發起的金融控股，還是以其他非金融主體發起的金融控股公司，都納入到一個機構來進行監管，有助於實現監管行為的統一，避免監管套利，這是一個很重要的變化。」

中國的另一個重要變化是把行為監管集中到國家金融監督管理總局。曾剛認為，這意味政府進一步強化行為監管，從而提升金融監管的平衡性，在新金融監管體系強化審慎監管、行為監管「雙峰制度」。

招聯金融首席研究員董希淼也表示，本次金融監管體系改革之後，具有中國特色的「雙峰」監管更加清晰——央行負責貨幣政策和宏觀審慎監管；國家金融監督管理總局負責除證券業之外的金融業監管和金融消費者權益保護；證監會負責企業債券發行審核。

「國家金融監督管理總局統一負責除證券業之外的金融監管，有助於減少監管空白和監管交叉，落實好行為監管和功能監管。人民銀行作為中央銀行，剝離金融控股公司監管和消費者權益保護等職責，完善分支機構改革，有助於建設現代中央銀行制度。」董希淼說。