中共二十屆二中全會閉幕 通過黨國機構改革方案

中共二十屆二中全會周二（28 日）在北京閉幕，通過新一屆國家機關與全國政協領導人選建議名單，以及黨和國家機構改革方案。

據《央視》新聞報導，中共中央委員會周日至周二在北京召開第二次全體會議，決定向全國人大推薦國家機關領導人員人選，並向全國政協推薦政協領導人員人選。

中共總書記習近平在會議上向全體人員說明《黨和國家機構改革方案（草案）》，中共也同意把按法定程序向全國人大提交《黨和國家機構改革方案》部分內容。

習近平說：「總的看，這次黨和國家機構改革突出重點行業和領域，針對性比較強、力度比較大、涉及面比較廣、觸及的利益比較深，著力解決一些事關重大、社會關注的難點問題，對經濟社會發展將產生重要影響」。

習近平希望各民主黨派、工商聯和無黨派人士「深刻理解這次黨和國家機構改革的重大意義，把思想和行動統一到改革方案上來，大力支持改革，確保大會各項任務順利完成，把兩會開成民主團結、凝心聚力、風清氣正的大會」。

今年 3 月中國「兩會」將產生新一屆政府領導人，據《華爾街日報》上周報導，知情人士透露，習近平可能安排中信集團董事長朱鶴新擔任中國央行總裁，由心腹何立峰兼任央行黨委書記，並將重新設立「中央金融工作委員會」，顯示習近平準備大幅調整金融體系高層。

「中央金融工作委員會」是一個曾在 1998 年至 2003 年間存在過的政策制定機關。消息人士說，中共中央政治局常委丁薛祥和候任國務院總理李強，是負責該委員會運作的潛在人選。

研究公司 Trivium China 分析師周一在報告中寫道：「雖然我們不知道具體細節，但我們確信新的機構改革方案，將使黨從國家機關手中接管決策權。」

今年是中國政府「改革開放」以來第九次推動機構改革，在過去八次機構改革中，有兩個關鍵字值得注意。第一個關鍵字是「減」，例如 1988 年，國務院部委從原來的 45 個減為 41 個，直屬機構從 22 個減為 19 個，非常設機構從 75 個減到 44 個。

第二個關鍵字是「轉」，中國政府不只是在部門數量上做加減法，也不斷調整政府職能，強化經濟調節、市場監管、社會管理、公共服務、生態環境保護等職能。