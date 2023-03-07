美股盤前：今晚鮑威爾出席參議院聽證會2重點搶先看!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 29 分)：

■ 道瓊指數：上漲 34 點，漲幅 0.10% 至 33485。

■ 那斯達克 100 指數：上漲 33.25，漲幅 0.27% 至 12356.75。

■ 標普 500 指數：上漲 7.50，漲幅 0.19% 至 4060.00。

【今日總經數據】美國 1 月消費者信貸變化、鮑威爾出席參議院聽證會。(延伸閱讀：00878 股東數超車 0056，成為人氣最旺高股息 ETF，一文了解 00878～)

二、美股盤前關注重點

1. 鮑威爾出席參議院聽證會：今日美東時間 10 點，鮑威爾將出席參議院銀行委員會前就半年度貨幣政策進行報告，明日將再赴國會向眾議院金融服務委員會報告。此次鮑威爾赴國會的演說，為 3 月 21 日至 22 日的 FOMC 會議前，最後一場公開演說，因此市場也極為關注，以下整理兩大關注焦點：

(1) 重申降通膨立場：目前對聯準會來說，最重要的仍是降低通膨，而對立法者來說，降通膨固然重要，但同樣也不能拖累經濟，因此鮑威爾需說服國會其將致力於降低通膨，同時不會拖累美國經濟。

(2) 維持高利率：去年聯準會為了降通膨，八度上調基準利率，將隔夜拆款利率從 0%~0.25% 上調至 4.5%~4.75%。而就近期的經濟數據來看，雖然通膨已自高點回落，但下降的速度卻不如預期，因而近期許多聯準會官員都表示支持 3 月 FOMC 會議至少再升息 1 碼，且今年持續將利率維持在高檔。從 FedWatch 來看，目前 3 月升息 1 碼的機率為 72.3%，升息 2 碼的機率為 27.7%。

2. 輝瑞 (PFE.US) 傳出併購癌症的生技公司：繼去年默克藥廠 (MRK.US) 欲併購 Seagen Inc (SGEN.US)談判失敗之後，近期輝瑞 (PFE.US) 也傳出欲併購 Seagen Inc，Seagen Inc 為一家專注於癌症的生物技術公司，其嶄新的 ADC 癌症治療方法為近期多家大型製藥商想併購的原因之一。

Antibody Drug Conjugates (ADCs) 為 Seagen 研發的治癌藥物，其作用類似於用毒素攻擊腫瘤，目前 ADC 已獲得一些常見的癌症批准，市場預估未來 ADC 在癌症市場將非常具有潛力。目前 Seagen 的年銷售額約為 20 億美金，且公司目前處於虧損狀態，但公司認為其未來非常有潛力，因此公司也不急於被收購，除非價格非常誘人。目前市場預估 Seagen 的市值為 300 億美金。。

3. 美國應鏈壓力指數：昨日美國聯準會紐約分行公布 2 月供應鏈壓力指數，自 0.94 下滑至 - 0.26，為 2019 年 9 月以來新低，顯示目前全球供應鏈已明顯獲得緩解，且低於歷史平均。

其中歐洲地區供應鏈緩解為主要原因，另外美國勞工部昨日公布 1 月工廠訂單，MOM 自 1.7% 下滑至 - 1.6%，略高於市場預期的 - 1.8%。其中，耐久財訂單 MOM 自 5.1% 下滑至 - 4.5%，出貨量自 - 0.6% 上升至 0.7%，存貨自 0.4% 下滑至 0.0%。整體來看，供應鏈問題獲得緩解，廠商出貨回穩，但整體需求下滑特別在耐久財方面降幅最為明顯，整體美國消費轉向必須消費品。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

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