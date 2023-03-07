〈台股盤後〉多方控盤上漲94點 朝15900點叩關

台股今 (7) 日多方攻勢再起，集中市場加權股價指數上漲 94.38 點或 0.6%，終場收 15857.89 點，集中市場成交值 2300.79 億元，大盤由電子、金融及傳產股輪流點火，指數將進一步向上挑戰 15900 點。

證券分析師黃漢成指出，今天台股盤面以電能、綠能、2 月營收成長股及電動車族群爲主流，類股快速輪動，預估現階段台股將以高檔震盪方式前進。

台北股市 7 日集中市場加權股價指數早盤開在 15763.87 點，最低 15749.04 點，最高爲 15879.16 點，終場大盤上漲 94.38 點或 0.6%，收盤指數報 15857.89 點，成交值爲 2300.79 億元。

台股大盤今日主要由台積電 (2330-TW) 上漲貢獻，終場上漲 3 元或 0.58%，收 524 元，聯發科 (2454-TW) 上漲 4 元或 0.51%，收在 788 元；台達電 (2308-TW) 收漲 11.5 元或 3.97%，收 301.5 元。

而蘋果概念股方面，鴻海 (2317-TW) 收漲 1.5 元 1.45%，收 105 元，大立光 (3008-TW) 收盤下跌 10 元或 0.41%，收 2440 元。

同時，ABF 載板類股收盤全面下跌，欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW) 及景碩 (3189-TW) 收盤均走低，其中欣興更下挫 2 元或 1.44%，收 136.5 元。

貨櫃航運股方面，長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 股價同步收紅，陽明 (2609-TW) 收盤下跌 0.1 元或 0.15%，收盤價報 67.4 元。