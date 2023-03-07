〈焦點股〉Q2起營運逐季增溫 傳動元件三雄漲勢凌厲

台北國際工具機展疫後盛大開展，產業也將迎來第二季傳統旺季，上銀 (2049-TW) 看好營運逐季回溫，今 (7) 日吸引買盤湧入，股價大漲近 9%，傳動元件三雄漲勢凌厲，直得 (1597-TW)、全球傳動 (4540-TW) 均大漲逾半根停板，氣動元件廠亞德客 - KY(1590-TW) 也漲逾 2%，最高衝上 1160 元，創下逾 1 年 7 個月新高。

上銀董事長卓文恒透露，第一季營運預期是谷底，第二季起可望逐季增溫，目前訂單能見度達 3.5 個月，已較先前增加 1 個月。上銀今天股價最高衝上 271 元，漲幅 8.8%，站穩所有均線之上，創 9 個月來新高，午盤前成交量已超過 7500 張。

傳動系統元件廠直得盤中也放量大漲超過 7%，最高來到 84.2 元，同寫 9 個月新高；全球傳動盤中上漲超過 6%，最高來到 44.4 元，為近半年來高點。

亞德客 - KY 今天開低，但股價逆勢翻紅，盤中上漲逾 2%，最高攻抵 1160 元，改寫逾 1 年 7 個月新高。

其他工具機相關個股同獲買盤青睞，福裕 (4513-TW) 勁揚逾 5%，瀧澤科 (6609-TW)、亞崴 (1530-TW)、振發 (5426-TW)、喬福 (1540-TW) 等多檔也表現強勢。

2023 年台北國際工具機展 (TIMTOS) 6 日盛大開展，展場橫跨南港展覽 1、2 館及世貿 1 館，為疫後解封最大規模專業展，海外買主踴躍參與，預估本屆將吸引 5 萬人次參觀，為產業重要盛事。

總統蔡英文昨天親自出席工具機展開幕典禮，她致詞時指出，台灣機械業產值連續 5 年突破兆元，機械產業的出口額占國內總出口比重將近 6%，現在已從精密機械邁向智慧製造，成為第三個「兆元產業」，強調政府會持續支持機械產業的發展。