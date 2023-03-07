〈台股盤前〉財報高峰期聚焦「有基之彈」慎防漲多個股修正

台股昨 (6) 日在大立光漲停登高一呼之下，終場上漲 155.09 點，收在 15763.51 點，寫近 9 個月新高。但美股今晨漲跌互見，台股正值上市櫃公司 2 月營收及去年財報業績公布的高峰期，預期將回歸基本面，各擁題材發揮，也要慎防漲多個股修正。

大立光雖然 2 月營收不佳，但市場看好蘋果即將推出 AR/VR 裝置可望助攻，大立光強鎖漲停，外資買超 418 張功不可沒；不但如此，外資整體買超台股 84.7 億元，終止連續 4 個交易日賣超，布局鴻海、晶圓代工及金融股為主。

不過，美股今晨未延續漲勢，呈現漲跌互見，可能連帶讓漲多的台股暫緩激情，道瓊指數上漲 40.47 點，或 0.12%，收 33,431.44 點。那斯達克指數下跌 13.27 點，或 0.11%，收 11,675.74 點。標普 500 指數上漲 2.78 點，或 0.07%，收 4,048.42 點。費城半導體指數下跌 33.74 點，或 1.11%，收 2,994.59 點。

今天台股觀盤重點，根據集邦調查，3 月電視面板價格全面喊漲，主要受惠中國 618 促銷備貨需求陸續啟動，預估第二季筆電面板出貨量將季增近 2 成。惟外資昨日反手調節面板雙虎，今天雙虎股價表現值得觀察。

股王信驊昨日公布去年第 4 季獲利季減逾二成，每股純益 12.59 元，為四季來低點，去年全年仍大賺逾五個股本，每股純益 55.72 元，創新高，董事會決議去年度盈餘每股擬配發現金股利 45 元，為歷年最高股息。

晶圓代工廠聯電昨日公告 2 月營收 169.31 億元，受到客戶持續去化庫存、需求下滑，晶圓出貨量減少影響，營收月減 13.56%，年減 18.64%，探近 22 個月低點；前 2 月累計營收 365.2 億元，年減 11.53%。

整體來說，台股昨天大漲，已經突破前高 15717 點，登上 9 個月新高，但美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾即將發表談話，又有美國非農就業數據，因此預期台股將呈現整理格局。