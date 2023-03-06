大立光扮多頭主帥 台股漲155點收15763點 創近9個月新高

隨著美股強彈，台股今 (6) 日上演股匯雙漲，大立光噴出漲停，資金積極回流電子股，傳產、金融族群也各自表現，惟觀光股漲多回檔，加權指數盤中最高衝上 15818 點，終場上漲 155.09 點或 0.99%，收在 15763.51 點，站穩所有均線，並改寫近 9 個月來新高，成交值 2422.37 億元。

櫃買指數終場上漲 2.77 點或 1.33%，收在 210.79 點，成交值放大至 826.92 億元。上市櫃成交值合計 3249.29 億元。

美國 10 年期公債殖利率跌破 4%，美股上週五展開反攻，那指勁揚近 2%。台股電子權值股方面，台積電股價回神，盤中一度上漲 1% 以上，終場收在 521 元；大立光雖 2 月營收仍低迷，但 3 月拉貨動能回升，獲市場買盤青睞，股價強攻漲停，達 2450 元；聯發科盤中直逼 800 元大關，收盤漲幅收斂至 1%；此外，鴻海、聯電、瑞昱、國巨、廣達、聯詠等指標也上漲 1-3%。

在大立光帶動下，光學股獲資金點火，佳凌、亞光直奔漲停板，玉晶光大漲近半根，收 420.5 元，先進光、聯一光、揚明光、新鉅科、今國光等，漲勢都相當凌厲。上市光電類股指數終場勁揚 4.5%。

除光學股外，LED 族群也成為多頭指標，受惠面板景氣回春，LED 產業也可望落底反彈，在買盤追捧下，惠特、艾笛森、一詮三檔今天同步亮燈漲停，此外，富采一度大漲逾 4%，站上 50 元關卡，光鼎、華興、鼎元、佰鴻、億光等均表現不俗。

金融股方面，國泰金、上海商銀今天在資金進駐下，股價上漲超過 1%，富邦金、玉山金等均走揚，惟永豐金收平盤。在資金排擠效應下，貨櫃三雄漲跌互見，長榮收漲近 1%、萬海則收黑，散裝航運股慧洋 - KY 跌近 3%，而台灣高鐵及遠雄港獲買盤點火。